Феномен Лукашенко как «народного Батьки» объяснили

Шпаковский: феномен Лукашенко как «народного Батьки» связан с близостью к народу

Феномен президента Белоруссии Александра Лукашенко как «народного Батьки» связан с его близостью к народу, в том числе простым людям. Такое объяснение привел советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский в статье для журнала «Национальная оборона».

«С первых лет президентства Лукашенко народ окрестил белорусского лидера "Батькой", что в славянской традиции свидетельствует о близости руководителя к "простому человеку"», — написал дипломат.

По его словам, в стране известен жесткий подход Лукашенко к халатности и коррупции. Шпаковский подчеркнул, что высокая ответственность распространяется на всех, кто близок к президенту.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политических заключенных, так как в ее законодательстве отсутствуют политические статьи.