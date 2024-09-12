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05:57, 12 сентября 2024Бывший СССР

Феномен Лукашенко как «народного Батьки» объяснили

Шпаковский: феномен Лукашенко как «народного Батьки» связан с близостью к народу

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Феномен президента Белоруссии Александра Лукашенко как «народного Батьки» связан с его близостью к народу, в том числе простым людям. Такое объяснение привел советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский в статье для журнала «Национальная оборона».

«С первых лет президентства Лукашенко народ окрестил белорусского лидера "Батькой", что в славянской традиции свидетельствует о близости руководителя к "простому человеку"», — написал дипломат.

По его словам, в стране известен жесткий подход Лукашенко к халатности и коррупции. Шпаковский подчеркнул, что высокая ответственность распространяется на всех, кто близок к президенту.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политических заключенных, так как в ее законодательстве отсутствуют политические статьи.

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      Евгений Силаев
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