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14:12, 10 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко не увидел политзаключенных в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии нет политических статей

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Белоруссии никого не осуждали по политическим статьям, так как в стране их нет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Ну сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет — "политзаключенные". Ладно. Ну так вы боритесь за этих "политзаключенных"», — прокомментировал он недавнее помилование нескольких десятков человек, ранее осужденных из-за протестов.

Лукашенко подчеркнул, что решение о помиловании граждан он принимал сам и на то были разные причины. По его словам, все ранее осужденные граждане находятся под полным контролем правоохранительных органов.

Белорусский президент подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности, 4 сентября. В его пресс-службе данное решение назвали гуманным жестом.

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      Александр Курбатов
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