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18:25, 12 сентября 2024Мир

Финские школьники сбежали с экскурсии и оказались в России

IltaSanomat: финские школьники ушли с экскурсии и пересекли границу с Россией

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Несколько школьников в Финляндии ушли с экскурсии к реке Коккола и пересекли границу с Россией. Об этом сообщает финское издание IltaSanomat.

По данным газеты, группа из десяти учеников отделилась от экскурсии и ушла в лес на российско-финской границе. Пятеро из них успели незаконно пересечь ее, оказаться на территории России и затем вернуться. Кроме того, дети сняли видео, на котором они проходят мимо российского пограничного столба. В итоге школьники были задержаны финскими пограничниками.

В Пограничной службе Финляндии сообщили, что по факту инцидента ведется предварительное расследование. В ведомстве подчеркнули, что возраст наступления уголовной ответственности в стране составляет 15 лет.

В июле финская погранслужба сообщила, что моторная лодка незаконно пересекла границу России и Финляндии. Судно смогло продвинуться на 100 метров вглубь финской территории.

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      Елизавета Мытарева
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