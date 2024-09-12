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15:55, 12 сентября 2024Россия

Глава российского региона подписал указ об отставке правительства

Губернатор Тульской области Миляев подписал указ об отставке правительства
Дмитрий Миляев

Дмитрий Миляев. Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства российского региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке Правительства Тульской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие члены правительства продолжат работу на своих должностях до формирования нового состава. Соответствующий региональный закон гласит, что глава области должен утвердить новый состав в течение 30 дней.

До своего избрания на пост в июле 2024 года Миляев вошел в состав Госсовета, изменения в который внес президент России Владимир Путин. Вместе с ним в Госсовет вошли еще восемь глав регионов, будучи на тот момент временно исполняющими обязанности руководителей субъектов.

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