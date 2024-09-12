Глава российского региона подписал указ об отставке правительства

Губернатор Тульской области Миляев подписал указ об отставке правительства

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства российского региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке Правительства Тульской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие члены правительства продолжат работу на своих должностях до формирования нового состава. Соответствующий региональный закон гласит, что глава области должен утвердить новый состав в течение 30 дней.

До своего избрания на пост в июле 2024 года Миляев вошел в состав Госсовета, изменения в который внес президент России Владимир Путин. Вместе с ним в Госсовет вошли еще восемь глав регионов, будучи на тот момент временно исполняющими обязанности руководителей субъектов.

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