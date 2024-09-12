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18:13, 12 сентября 2024Силовые структуры

Главу подмосковного города Долгопрудного отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Обвиняемого в мошенничестве на 44 миллиона рублей главу Долгопрудного арестовали

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В Москве арестовали главу подмосковного города Долгопрудного по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела и отправил его в СИЗО. Ему вменяют преступление совершенное в период руководства другим подмосковным городом — Талдомом, который он возглавлял до Долгопрудного с 2014 по 2020 год. Следствие полагает, что за это время Юдин благодаря махинациям с городскими котельными похитил 44 миллиона рублей.

О задержании российскими правоохранительными органами главы Долгопрудного сообщалось ранее 12 сентября.

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      Владимир Седов
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