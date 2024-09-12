Избившего защитника баскетбольной команды ЦСКА Шведа осудили

В Москве избивший защитника баскетбольной команды ЦСКА получил 3 года колонии

В Москве суд приговорил избившего защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа 32-летнего Юсуфа Мирашурова к трем годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мирашуров признан виновным по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Во время заседания свою вину он признал частично. Фигурант будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, нападение на ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА произошло 2 мая 2023 года у ресторана на Большой Никитской улице.

Ранее стало известно, что Швед сделал замечание шумной компании в ресторане в Москве. Дебоширы нецензурно ответили и высмеяли прическу Шведа. Через некоторое время компания баскетболиста оплатила счет и вышла из ресторана, где их встретили обидчики. Баскетболист был жестоко избит. После этого спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник и диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

