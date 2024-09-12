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21:48, 12 сентября 2024Россия

Посольство РФ высказалось о репортажах швейцарских журналистов из Курской области

Посольство РФ: швейцарские журналисты вели пропаганду из Курской области

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Статьи швейцарских журналистов, незаконно въехавших на территорию Курской области, следует расценивать как пропаганду, нацеленную на оправдание киевского режима. Об этом говорится в заявлении посольства России в Берне.

Речь идет о публикациях швейцарской журналистки Анн Гюнтер на портале 20 Minuten, а также материалах Курта Пельды для издательского холдинга CH Media и Тома Матча для газеты Neue Zurcher Zeitung. Ни один из них не обращался к российским властям, чтобы получить визу и аккредитацию для работы в РФ в качестве журналиста. Как отметили в посольстве, журналисты вели свою деятельность незаконно.

«Это не "информация из первых рук", а чистейшей воды пропаганда, направленная на обеление вооруженных формирований киевского режима», — высказались в посольстве.

Ранее швейцарский экс-разведчик, полковник Жак Бо рассказал, что движение сопротивления Вооруженных сил Украины активизировалось на западе Украины.

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      Марина Совина
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