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12:26, 12 сентября 2024Мир

Лавров заявил о попытках Запада сделать из «формулы Зеленского» священное писание

Лавров: Запад пытается представить «формулу Зеленского» как священное писание

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Запад пытается представить «формулу Зеленского» как священное писание. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине, сообщает ТАСС.

«Формула Зеленского — это Библия, Коран, любая священная книга, от которой нельзя отходить ни на шаг. Так она презентуется самими украинцами, вернее не украинцами, а главой киевского режима [Владимиром Зеленским] и его западными покровителями», — сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел России раскритиковал позицию уходящего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине, назвав его русофобом. Таким образом Лавров прокомментировал заявления Борреля о том, что нет другой альтернативы для переговоров, кроме «формулы мира» президента Владимира Зеленского.

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      Семен Александров
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