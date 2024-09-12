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13:54, 12 сентября 2024Ценности

Ляйсан Утяшева показала фото без макияжа и в халате

39-летняя телеведущая Ляйсан Утяшева показала фото без макияжа и в халате

Фото: @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева показала внешность без макияжа и в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость разместила фото, на котором предстала в белом коротком халате из тонкого материала. При этом звезда отказалась от косметики на лице и нанесла тканевую маску для увлажнения кожи. Кроме того, Утяшева не стала укладывать волосы, распустив их.

В августе Ляйсан Утяшева снялась в купальнике на яхте. Знаменитость позировала в слитном купальнике с цветочным принтом и розовыми вставками на ткани. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру.

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      Екатерина Ештокина
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