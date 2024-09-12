Медведь нашел применение лодке российских рыбаков и попал на видео

В ЯНАО рыбаки сняли на видео прыгающего на резиновой лодке медведя

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) рыбаки сняли на видео бурого медведя, решившего попрыгать на резиновой лодке. Соответствующий ролик опубликован в группе «Рыбалка на севере 89!» во «ВКонтакте».

Зверь переплыл реку, вышел на берег и направился к резиновой лодке. Рыбаки, снимавшие видео, в этот момент находились в стороне.

Медведь сначала осмотрел сумку и съел находившуюся там рыбу. Затем он начал вытягивать сети, но вскоре внимание его переключилось на саму лодку.

На кадрах видно, как зверь забрался на плавсредство и стал на нем прыгать. Закончив, медведь решил направиться в сторону рыбаков.

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