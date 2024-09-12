Мошенники сыграли в игру с российской школьницей и получили сбережения ее матери

В Тыве школьница сыграла в игру от блогера и отдала аферистам сбережения матери

В Тыве 11-летняя школьница сыграла в игру от блогера и отдала мошенникам сбережения ее матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в Эрзинском районе. Ночью девочка смотрела в интернете видео популярного блогера Димы Масленникова, во время которого увидела рекламу игры «Угадай блогера». Школьница нажала на рекламу, перешла по ссылке и зарегистрировала свой номер для участия в игре на канале «Блогер Админ».

После этого аферисты связались с ней от имени блогера и стали угрожать ей штрафом за участие в игре без ведома родителей. Девочка испугалась и стала выполнять все инструкции мошенников. Так она передала им фотографии паспорта и банковских карт матери. Кроме того, злоумышленники заставили ее отправить коды подтверждения. Таким образом, мошенники похитили со счета женщины 80 тысяч рублей. На следующий день школьница рассказала о случившемся сестре, а та, в свою очередь, сообщила матери. Женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники под видом сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обманули профессора Московского энергетического института (МЭИ) на 13 миллионов рублей.

