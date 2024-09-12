Московский вуз захотел отчислить студента после спора о террористах на лекции о Беслане

Руководство МПГУ обвинило студента в срыве лекции о теракте в Беслане

Руководство Московского педагогического государственного университета (МПГУ) обвинило студента в срыве лекции о теракте в Беслане. Теперь его хотят отчислить, пишет Baza в Telegram.

По информации издания, перед студентами выступил ректор вуза Алексей Лубков, а также офицеры «Вымпела», которые 20 лет назад освобождали заложников в захваченной боевиками школе. Один из них, Владимир Силантьев, назвал террористов «нелюдями», с чем не согласился 19-летний студент, заявивший, что никого нельзя характеризовать этим словом.

Как пишет канал, выступающий дал молодому человек понять, что на его замечание обратили внимание, однако учащийся продолжил постоянно поднимать руку и комментировать слова лектора, а в какой-то момент подошел к сцене. После этого сотрудники вуза обратились в полицию, до приезда которой спор продолжался. За это время студенту удалось прийти к согласию с Силантьевым, но не с преподавателями. В результате силовики забрали молодого человека в отделение.

Baza выяснила, что руководство факультета, на котором обучается студент, планирует отчислить его. Однако сам учащийся надеется остаться в вузе.

Ранее первокурсника Российского государственного социального университета (РГСУ) Алана Мисикова отчислили и выселили из общежития после спора с преподавателем кафедры общей юриспруденции Андреем Беликовым, заявившим, что сталинские «репрессии не являлись весомым преступлением, да и вообще их, по сути, не было». Студент не согласился с принятыми к нему мерами и обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. При этом в вузе заявили, что учащийся часто пропускал занятия и не встал на воинский учет по месту пребывания, что и стало причиной отчисления.