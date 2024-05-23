Российского студента отчислили после спора о сталинских репрессиях. Он решил поискать защиты у Кадырова

Отчисленный после слов о Сталине студент РГСУ Мисиков обратился к Кадырову

Студента Российского государственного социального университета (РГСУ) Алана Мисикова отчислили из вуза и выселили из общежития после спора о сталинских репрессиях. За помощью молодой человек обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Первокурсник юридического факультета сообщил, что поспорил с преподавателем кафедры общей юриспруденции Андреем Беликовым. Во время лекции тот объявил, что «репрессии не являлись весомым преступлением, да и вообще их, по сути, не было». На это студент заявил, что вождем СССР Иосифом Сталиным были репрессированы 42 миллиона человек. В итоге педагог выгнал Мисикова из аудитории, а затем пожаловался на него в деканат, приводит подробности Baza.

В комнату к студенту пришли сотрудники полиции и военкомата

Как рассказал первокурсник, на следующий день после отчисления, рано утром, к нему в комнату пришли сотрудники полиции и военкомата. Они объявили о недействительности его отсрочки и увезли в военный комиссариат.

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В пресс-службе РГСУ рассказали свою версию развития событий. По их данным, первокурсник часто пропускал занятия и не встал на воинский учет по месту пребывания. Кроме того, ему объявили выговор за неуважительное отношение к преподавательскому составу и студентам.

Сам первокурсник считает, что причиной отчисления стал спор на паре, когда он не согласился с точкой зрения преподавателя и заявил, что «Сталин репрессировал 42 миллиона человек». Мисиков написал письмо Рамзану Кадырову, объяснив, что «больше не у кого искать защиты» пресс-служба РГСУ

В вузе заверили, что отчисление Мисикова никак не связано со спором о репрессиях.

Мисиков решил искать защиты у Кадырова

На своей странице во «ВКонтакте» студент опубликовал открытое письмо, адресованное Кадырову. В нем парень заявил, что столкнулся с реабилитацией репрессий в попытке отстоять историческую память России, и попросил главу Чечни помочь.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

«Знаю вашу принципиальность, патриотическую позицию, защиту исторической Памяти, правды, прошу у вас помощи в этом жизненно важном вопросе. У меня больше не у кого искать защиты», — написал студент.

Мисиков также указал, что является патриотом своей страны, а переселение народов в XX веке считает величайшей трагедией.