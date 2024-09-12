Москвич решил спрятаться от солнца за кирпичной стеной

Житель Москвы заложил окно кирпичами из-за солнца

Житель столицы решил отгородиться от солнечного света, заложив окно кирпичами. Фотографии с загороженным окном, присланные читателем, опубликовал Telegram-канал «Изнанка Москвы».

На кадрах видно, что в одном из домов района Замоскворечье часть окна загорожена кирпичами, при этом на этой части окна также нет стекла. Рядом с кирпичами висят занавески.

Ранее жители востока Москвы сделали незаконный ремонт и вызвали гнев соседей. Инцидент произошел в районе Косино-Ухтомское в доме 34 на Лухмановской улице. Владельцы нежилых помещений на первом этаже самовольно изменили облик фасада здания, в частности, обустроили два наружных тамбура перед существующими входными группами в них. В результате жильцы дома пожаловались на собственников в Мосжилинспекцию. Владельцев недвижимости привлекли к административной ответственности и обязали привести фасад дома в прежний вид, демонтировав тамбуры.