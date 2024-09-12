Москвич застрял в лифте и разгромил кабину

В Москве мужчина застрял в лифте и разгромил его из-за панической атаки

В Москве мужчина застрял в лифте и полностью разгромил кабину. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Городские истории» в Новой Москве. Мужчина застрял в лифте и просидел в нем час, ожидая ремонтников. Житель столицы испытал сильный страх и громко кричал все время, что находился в кабине, а также колотил по стенам.

Когда специалисты приехали, чтобы вытащить пострадавшего, лифт уже был полностью разбит. При этом в 23-этажном доме нет другого подъемника — жильцам долго придется добираться до квартир пешком, так как запчастей к лифту нет. «УК и надзорные органы бездействуют. Сотни писем и жалоб, отправленных жильцами по поводу ремонта лифтов, остаются без ответа», — рассказал один из жильцов здания Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Ранее в районе Лефортово на юго-востоке Москвы курьер зашел в лифт многоквартирного дома и помочился в кабине. Найти виновного удалось при помощи камер видеонаблюдения. Возмущенные жильцы собрались жаловаться на мужчину по месту его работы.