Муж Бакальчук раскрыл подробности развода

Сооснователь Wildberries Бакальчук заявил, что жена требует официального развода

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, сооснователь компании Владислав Бакальчук, раскрыл подробности развода. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Бизнесмен рассказал, что его жена потребовала официально развестись и определить местожительство детей. Кроме того, она захотела обязать мужа выплачивать алименты.

Что касается раздела имущества, то, по его мнению, данная ситуация «выглядит, мягко говоря, странно». Бакальчук заявил, что супруга попросила выплатить более 529 миллионов рублей под один процент доли и за каждый год ее прав на всю компанию. До этого она хотела полностью владеть маркетплейсом, ссылаясь на интересы детей. «А в последней версии вопрос о Wildberries вообще не поднимается — она требует соблюдения только других вещей», — отметил Бакальчук и уточнил, что по-прежнему намерен сохранить семью.

Ранее сообщалось, что пара не пришла на бракоразводный процесс. Суд посетили юристы, которые представляли интересы супругов.

В августе Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем. Она пояснила, что изначально любила супруга, проявляла жертвенность в отношениях и была идеальной женой. Однако поведение избранника оказалось некорректным и негативно сказывалось на семье.