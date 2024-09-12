Татьяна Бакальчук и ее муж не пришли в суд на бракоразводный процесс

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж — сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук — не пришли на бракоразводный процесс. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что суд посетили юристы, представляющие интересы супругов. Заседание, длившееся менее 15 минут, прошло в закрытом режиме без присутствия журналистов. При этом представители предпринимательницы отказались давать комментарии.
По словам юриста Владислава Бакальчука, суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
В августе Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем. Она пояснила, что изначально любила супруга, проявляла жертвенность в отношениях и была идеальной женой. Однако поведение избранника оказалось некорректным и негативно сказывалось на семье.