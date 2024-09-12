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09:29, 12 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о продвижении армии России на покровском направлении

Deep State: ВС России взяли под контроль Лесовку и продвигаются в Украинске

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Лесовку и продолжают продвигаться на покровском направлении. О наступлении российских войск сообщил в Telegram украинский аналитический проект Deep State.

Как следует из публикации, 11 сентября ВС России взяли под контроль Лесовку в Донецкой народной республике.

Российская армия также имела ряд продвижений на покровско-кураховском направлении. «[ВС России] продвинулись возле Клещеевки, Невельского, в Украинске и окрестностях», — говорится в сообщении.

Ранее о продвижении российских военных в районе Лесовки сообщал Telegram-канал «Иди и смотри». По информации журналистов, ранее командование украинской армии безуспешно пыталось стабилизировать ситуацию в районе Украинска.

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      Глеб Палехов
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