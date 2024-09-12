На Украине сообщили о продвижении армии России на покровском направлении

Deep State: ВС России взяли под контроль Лесовку и продвигаются в Украинске

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Лесовку и продолжают продвигаться на покровском направлении. О наступлении российских войск сообщил в Telegram украинский аналитический проект Deep State.

Как следует из публикации, 11 сентября ВС России взяли под контроль Лесовку в Донецкой народной республике.

Российская армия также имела ряд продвижений на покровско-кураховском направлении. «[ВС России] продвинулись возле Клещеевки, Невельского, в Украинске и окрестностях», — говорится в сообщении.

Ранее о продвижении российских военных в районе Лесовки сообщал Telegram-канал «Иди и смотри». По информации журналистов, ранее командование украинской армии безуспешно пыталось стабилизировать ситуацию в районе Украинска.