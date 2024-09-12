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16:37, 12 сентября 2024Мир

На Западе назвали число военных потерь Украины до момента выборов в США

Риттер: до президентских выборов в США Украина потеряет до 100 тысяч украинцев

Фото: Thomas Peter / Reuters

До момента завершения и подведения итогов президентских выборов в США Украина потеряет до 100 тысяч украинцев на поле боя, и они будут воевать до последнего по указке Вашингтона, который стремится спасти собственное лицо. Об этом заявил бывший капитан Корпуса морской пехоты США в отставке и специалист по разведке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«С сегодняшнего дня и до выборов не станет еще сто тысяч украинцев. Это много? Да, это так, но такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо», — заявил он, добавив, что предвыборные процессы в США не позволят властям публично признать поражение союзника в лице Киева, на поддержку которому впустую было отправлено так много военной и экономической помощи.

Ранее Риттер указал на то, что фронты Вооруженных сил Украины в Курской области и в Донецкой народной республике находятся в критическом положении.

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      Виктория Кондратьева
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