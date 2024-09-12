Названа самая модная обувь на осень

Vogue: байкерские сапоги и обувь для верховой езды будут самыми модными осенью

Редакторы французской версии Vogue назвали самую модную обувь на осень 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В текущем сезоне в списке главных трендов оказались байкерские сапоги с пряжками, в том числе представленные брендами Miu Miu, Mango и Paris Texas. Также особенно актуальными будут сапоги для верховой езды, появившиеся в новых коллекциях марок Hermes, Jil Sander и Aeyde.

В то же время в перечне популярных оказались ботфорты и сапоги-слаучи (с широкими приспущенными голенищами, образующими складки). Подобные фасоны можно встретить в ассортименте Victoria Beckham, Loewe, Gucci и Isabel Marant.

Ранее в сентябре сообщалось, что в моду вернулись куртки, которые были популярны в 1970-х годах.