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13:38, 12 сентября 2024Путешествия

Названа самая популярная у россиян страна ближнего зарубежья осенью

МТС Travel: Белоруссия названа самой популярной у россиян страной осенью

Фото: George Trumpeter / Shutterstock / Fotodom

Белоруссия названа самой популярной у российских туристов страной ближнего зарубежья осенью 2024 года. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий МТС Travel, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что 50 процентов бронирований приходятся именно на это направление. Средняя стоимость проживания в отелях Белоруссии осенью составляет 5,8 тысячи рублей за ночь. Вторую строчку заняла Абхазия с 18 процентами бронирований. Одна ночь там обойдется в 6,3 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Казахстан (18 процентов бронирований), где можно провести ночь в отеле за 5,7 тысячи рублей.

Ранее аналитики «Авиасейлс» рассказали «Ленте.ру», что перелет в Сочи и обратно в бархатный сезон стал выгоднее, чем был в августе. Сочи остается самым популярным отпускным направлением — 17 процентов от внутренних бронирований.

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      Марк Успенский
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