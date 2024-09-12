Названа самая популярная у россиян страна ближнего зарубежья осенью

МТС Travel: Белоруссия названа самой популярной у россиян страной осенью

Белоруссия названа самой популярной у российских туристов страной ближнего зарубежья осенью 2024 года. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий МТС Travel, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что 50 процентов бронирований приходятся именно на это направление. Средняя стоимость проживания в отелях Белоруссии осенью составляет 5,8 тысячи рублей за ночь. Вторую строчку заняла Абхазия с 18 процентами бронирований. Одна ночь там обойдется в 6,3 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Казахстан (18 процентов бронирований), где можно провести ночь в отеле за 5,7 тысячи рублей.

Ранее аналитики «Авиасейлс» рассказали «Ленте.ру», что перелет в Сочи и обратно в бархатный сезон стал выгоднее, чем был в августе. Сочи остается самым популярным отпускным направлением — 17 процентов от внутренних бронирований.

