Названы простые упражнения для похудения после 50 лет

Журналисты Men Today назвали простые упражнения для похудения после 50 лет. Материал доступен на сайте издания.

Эксперты рекомендовали кардиотренировки. Для начала стоит выполнить широкие шаги в сторону, затем — отжимания в наклоне и приседания у стула. Отмечается, что эти упражнения щадят суставы.

Вторую часть тренировки составляет упражнение «Джампинг джек». Для его выполнения необходимо сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходное положение и повторить с левой стороны. Следующими упражнениями станут тяга ленты сидя, а также подъем колена с гантелью.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.