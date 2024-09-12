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23:23, 12 сентября 2024Спорт

Названы простые упражнения для похудения после 50 лет

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

Журналисты Men Today назвали простые упражнения для похудения после 50 лет. Материал доступен на сайте издания.

Эксперты рекомендовали кардиотренировки. Для начала стоит выполнить широкие шаги в сторону, затем — отжимания в наклоне и приседания у стула. Отмечается, что эти упражнения щадят суставы.

Вторую часть тренировки составляет упражнение «Джампинг джек». Для его выполнения необходимо сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходное положение и повторить с левой стороны. Следующими упражнениями станут тяга ленты сидя, а также подъем колена с гантелью.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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      Анастасия Борисова
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