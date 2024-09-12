В Госдуме отреагировали на просьбу Китая к автопроизводителям не инвестировать в Россию

Делягин: просьба Китая к автопроизводителям не вкладывать в РФ коммерческая

Рекомендация Китая к своим автопроизводителям не инвестировать в Россию носит коммерческий характер, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на подобную просьбу Пекина.

«Они и так особо не вкладываются, потому что это касается только локальной сборки. То есть добавленной стоимости остается крайне мало. Я думаю, что эта рекомендация носит коммерческий характер», — объяснил Делягин.

Это коммерческая, а не политическая рекомендация. И коммерчески она, к сожалению, оправдана Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее Министерство торговли Китая на специальном совещании предупредило местных автопроизводителей об опасности инвестиций в автомобильную отрасль за пределами страны. Отдельно представитель властей попросил не вкладывать средства в индийские предприятия, а также настоятельно рекомендовал отказаться от развития своих мощностей в Турции и России.