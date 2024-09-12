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17:46, 12 сентября 2024Экономика

В Госдуме отреагировали на просьбу Китая к автопроизводителям не инвестировать в Россию

Делягин: просьба Китая к автопроизводителям не вкладывать в РФ коммерческая

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Рекомендация Китая к своим автопроизводителям не инвестировать в Россию носит коммерческий характер, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на подобную просьбу Пекина.

«Они и так особо не вкладываются, потому что это касается только локальной сборки. То есть добавленной стоимости остается крайне мало. Я думаю, что эта рекомендация носит коммерческий характер», — объяснил Делягин.

Это коммерческая, а не политическая рекомендация. И коммерчески она, к сожалению, оправдана

Михаил Делягинзаместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее Министерство торговли Китая на специальном совещании предупредило местных автопроизводителей об опасности инвестиций в автомобильную отрасль за пределами страны. Отдельно представитель властей попросил не вкладывать средства в индийские предприятия, а также настоятельно рекомендовал отказаться от развития своих мощностей в Турции и России.

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      Алена Шевченко
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