Новая партия истребителей Су-57 и Су-35С поступила в российские войска

ОАК передала российским ВКС партию новых истребителей Су-57 и Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом компания сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

«Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ», — указали в ОАК. Самолеты уже размещены на аэродроме базирования.

В корпорации также указали, что Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности. Для расширения серийного производства истребителей строится дополнительное здание.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что истребитель пятого поколения Су-57 отличается от самолетов прошлых поколений малозаметностью и современным оборудованием. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования

Су-57 является самым современным истребителем России. Прототип самолета совершил первый полет в 2010 году, а в 2020 году ВВС России получили первый серийный истребитель. Большинство характеристик Су-57 засекречены. Считается, что основным вооружением Су-57 являются ракеты Р-37М, Р-77-1 с дальностью 110 километров и К-77М с дальностью до 160 километров. Также Су-57 смогут выполнять задачи вместе с ведомыми беспилотниками С-70 «Охотник».