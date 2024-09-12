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00:13, 12 сентября 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Гусев: угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.

В результате предыдущей попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено пять беспилотников.

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      Евгений Силаев
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