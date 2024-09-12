Россиянам раскрыли нюансы получения налогового вычета за ремонт

Депутат Чаплин: налоговый вычет можно получить за отделку новой квартиры

За ремонт, как и за покупку квартиры, можно получить налоговый вычет. О каких нюансах нельзя забывать при его оформлении, NEWS.ru напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Выплата в размере 13 процентов полагается за один вид ремонтных работ — отделку — в новостройке. Вычет составляет не более двух миллионов рублей на одного человека и может формироваться из нескольких покупок. «Эта сумма фиксирована на всю жизнь: можно подать заявление на несколько объектов недвижимости, но общий вычет не превысит установленный лимит», — пояснил Чаплин.

В договоре о купле-продажи должно быть указано состояние квартиры на момент покупки — с отделкой или без. Если ремонтные работы были частично выполнены застройщиком, то в документе также должны быть разделены стоимость квартиры и отделки. Вычет начисляется за расходы на проектирование и составление смены, стройматериалы, установку окон, монтаж кухни и услуги бригады. Вернуть налог за покупку мебели или оплату дизайнерской консультации нельзя, подчеркивает эксперт. Все виды отделочных работ, за которые можно получить вычет, перечислены в разделе 43.3 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Как напоминает парламентарий, вычет применяется к недвижимости, купленной не раньше 2014 года. В ином случае возврат действует лишь строго на один объект, даже если он стоил меньше двух миллионов рублей. Таким образом, максимальная выплата составит 260 тысяч рублей.

«Для подтверждения расходов сохраняйте все чеки, договоры, акты и расписки, включая электронные чеки. На отделочные работы заключайте договоры с индивидуальными предпринимателями или компаниями, которые официально зарегистрированы и платят налоги», — обращает внимание Чаплин. Само оформление налогового вычета не влияет на расчет стоимости работ. Заявление можно подать на работе или самостоятельно вместе с декларацией 3-НДФЛ.

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