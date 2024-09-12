Пассажирка лайнера описала столкновение с айсбергом фразой «момент, достойный Титаника»

Daily Mail: лайнер Carnival с пассажирами столкнулся с айсбергом на Аляске

Круизный лайнер компании Carnival с пассажирами столкнулся с отколовшимся айсбергом на Аляске. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, судно Carnival Spirit находилось в американском фьорде Трейси Арм. «Если нас всех не станет, это того стоило. Это был момент, достойный "Титаника"», — такой фразой описала случившееся пассажирка Кассандра Госки.

После инцидента лайнер несколько часов простоял на месте для осмотра и выявления возможных повреждений. Вскоре после этого он снова отправился в путь.

Ранее швейцарский турист отправился в однодневный круиз с острова Сими в Греции и не выжил. Уточняется, что 33-летний мужчина потерял сознание, когда лайнер находился рядом с портом острова.