Пентагон выделил Raytheon более миллиарда долларов на ракеты

Пентагон направил Raytheon $ 1,2 млрд на ракеты, в том числе для Украины

Власти Соединенных Штатов выделили производителю аэрокосмической и оборонной продукции Raytheon Technologies 1,2 миллиарда долларов на выпуск ракет средней дальности класса «воздух — воздух» AMRAAM. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Ракеты и сопутствующее оборудование передадут также Украине, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Германии, Японии и Великобритании. Предполагается, что работы по контракту завершат к концу 2028 года.

Управляемые ракеты AIM-120 AMRAAM предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Они находятся на вооружении ВВС США и других стран НАТО — это основное вооружение для истребителей F-15 и F-16, а также истребителя пятого поколения F-22.

Ранее глава Агентства по противоракетной обороне США генерал Хит Коллин заявил, что стране нужна масштабная модернизация систем противоракетной обороны (ПРО) для того, чтобы страна могла противодействовать гиперзвуковому оружию.