Польша выступила за снятие ограничений для Украины на удары ракетами по территории России

Польша выступила за снятие ограничений для Украины на удары ракетами по России

Польша выступает за снятие ограничений для Украины на удары дальнобойными западными ракетами по территории России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем необходимым отменить ограничения на применение оружия дальнего радиуса действия», — подчеркнул министр, выразив надежду, что новая американская администрация, которая будет сформирована после президентских выборов, продолжит активно поддерживать Киев.

Ранее Блинкен в ходе визита в Киев обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России.

По данным The Guardian, положительное решение по применению Вооруженными силами Украины (ВСУ) западных ракет для ударов вглубь России уже может быть принято, так как в противном случае госсекретарь США и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми не приехали бы на встречу с Владимиром Зеленским 11 сентября. Как уточняет издание, Киеву могут разрешить использовать малозаметную крылатую ракету большой дальности воздушного базирования Storm Shadow.