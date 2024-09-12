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14:11, 12 сентября 2024Путешествия

Пожилой турист решил поплавать в море на курорте Европы и едва не лишился жизни

The Mirror: британец решил поплавать в море в Испании и едва не лишился жизни

Фото: Marco Simoni / imageBROKER.com / Globallookpress.com

70-летний британский турист решил поплавать в море на курорте Европы и едва не лишился жизни. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что инцидент произошел на острове Форментера, Испания. Пожилой отдыхающий плавал в море рядом с пляжем, но вскоре начал тонуть. Спасатели вытащили мужчину из воды и реанимировали, после чего его доставили в больницу. В настоящее время турист находится в критическом состоянии.

Ранее в Австралии подросток поехал на природу вместе с семьей, чтобы отпраздновать День отца, и бесследно исчез в океане. Инцидент произошел на острове Гранит, куда семейство приехало из Аделаиды. Семья продолжает поиски сына каждый день.

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      Марк Успенский
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