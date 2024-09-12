Правительство переведет работу над законопроектами в онлайн

«Ъ»: в России запустят инструмент для работы над законопроектами онлайн

В России разработали проект постановления о запуске с 1 октября ГИС «Нормотворчество» — этом инструмент для ускорения разработки и согласования законопроектов и нормативных актов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Документ отправлен на подпись премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Речь идет о внедрении системы, по принципу работы схожей с Google-документами. Однако уточняется, в ГИС «Нормотворчество» права доступа будут строго соответствовать регламентам государственной информбезопасности.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в России отсутствует необходимость запрещать вебкам.