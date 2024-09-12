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19:16, 12 сентября 2024Бывший СССР

Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев

Председатель Верховной Рады Стефанчук: Карис прибыл с визитом в Киев

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам представителя украинского парламента, он поблагодарил президента Эстонии за решение о выделении на военную помощь Киеву 0,25 процента внутреннего валового продукта (ВВП) в течение следующих четырех лет. Также стороны обсудили европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

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      Екатерина Грищенко
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