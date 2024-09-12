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13:08, 12 сентября 2024Мир

Путин проведет встречу с Си Цзиньпином

Путин запланировал двустороннюю встречу с Си Цзиньпином на саммите БРИКС

Фото: Ju Peng / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин запланировал провести двухстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите межгосударственного объединения БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом передает ТАСС.

«Жду в России нашего и моего друга, господина Си Цзиньпина, на саммите БРИКС в Казани, как мы и договаривались об этом ранее. У нас запланирована двухстороння встреча для обсуждения целого ряда вопросов», — отметил Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И.

Российский лидер также попросил дипломата передать председателю КНР «самые лучшие и теплые пожелания».

Ранее Ван И прибыл в Санкт-Петербург по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС.

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      Дарья Устьянцева
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