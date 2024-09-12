Путин встретился с советником индийского премьера по безопасности Довала

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербург с советником индийского премьера по национальной безопасности Аджитом Довалой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ждем господина [премьер-министра Индии Нарендру] Моди в Казани. Я предлагаю провести нам и двустороннюю встречу 22 октября в Казани, для того чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Москву», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что перед Москвой и Нью-Дели стоит задача также обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Переговоры прошли в Овальном зале Константиновского дворца. В них также принял участие секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Ранее Путин заявил о планах провести двухстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая также в октябре состоится на саммите БРИКС в Казани.