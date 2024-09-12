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19:33, 12 сентября 2024Россия

Путин заявил о недопустимости «культуры отмены»

Президент Путин заявил, что культура должна существовать без политики отмены

Фото: Globallookpress.com

Культура должна существовать без «культуры отмены». Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Мы убеждены, что она должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой "культуры отмены", то есть отмены самой культуры», — сказал Путин.

Ранее президент страны дал оценку «отмене» русской культуры. Путин заявил, что к подобной «отмене» призывают только неумные люди. «Потому что отменить культуру целого народа или целых народов, — а у нас 190 народов и этносов в России проживает, — это просто нереально», — пояснил он.

ЖЗЛ
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