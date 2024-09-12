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18:08, 12 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыт ущерб по уголовному делу главы подмосковного города Долгопрудного

Ущерб по делу главы города Долгопрудного Юдина составил 44 млн рублей
Владислав Юдин

Владислав Юдин. Фото: EcoReg / Wikimedia

Ущерб по уголовному делу главы подмосковного города Долгопрудного, задержанного за мошенничество, составил более 40 миллионов рублей. Такую сумму «Ленте.ру» раскрыли в главке Следственного комитета России по Московской области.

Сейчас мужчине и его знакомой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ. Чиновник также обвиняется по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, обвиняемый, будучи главой Талдома, безвозмездно передал котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. После этого он вступил в преступный сговор с директором этой компании и дал указание на погашение долгов фирмы перед ресурсоснабжающими организациями за счет бюджетных средств.

В результате его действий бюджету городского округа был причинен ущерб в размере 44 миллионов рублей.

О задержании главы Долгопрудного Владислава Юдина стало известно ранее 12 сентября. В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте на время следствия.

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      Олеся Мицкевич
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