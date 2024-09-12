Раскрыт ущерб по уголовному делу главы подмосковного города Долгопрудного

Ущерб по делу главы города Долгопрудного Юдина составил 44 млн рублей

Ущерб по уголовному делу главы подмосковного города Долгопрудного, задержанного за мошенничество, составил более 40 миллионов рублей. Такую сумму «Ленте.ру» раскрыли в главке Следственного комитета России по Московской области.

Сейчас мужчине и его знакомой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ. Чиновник также обвиняется по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, обвиняемый, будучи главой Талдома, безвозмездно передал котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. После этого он вступил в преступный сговор с директором этой компании и дал указание на погашение долгов фирмы перед ресурсоснабжающими организациями за счет бюджетных средств.

В результате его действий бюджету городского округа был причинен ущерб в размере 44 миллионов рублей.

О задержании главы Долгопрудного Владислава Юдина стало известно ранее 12 сентября. В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте на время следствия.

