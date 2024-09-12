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13:25, 12 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали самые популярные машины от трех до пяти миллионов рублей

«Авто.ру»: самыми популярными машинами от 3 до 5 млн рублей стали Exeed и Geely

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

По итогам августа 2024 года доля китайских марок автомобилей в сегменте машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей на российском рынке выросла до 72 процентов. Самыми продаваемыми брендами в этой ценовой нише названы Exeed, Geely и Chery, сообщает Autonews со ссылкой на статистические данные аналитиков «Авто.ру».

На первом месте в рейтинге оказалась модель Exeed TXL средней стоимостью 4,33 миллиона рублей. Вторую строчку по уровню востребованности в этом ценовом сегменте заняла Jaecoo J7 (3,55 миллиона), а тройку лидеров замкнул еще один представитель Exeed — модель LX (3,45 миллиона). В топ-5 также вошли Geely Monjaro (4,66 миллиона) и Tank 300 (4,52 миллиона).

В десятку самых популярных машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей попали Changan Uni-K (4,21 миллиона), GAC GS8 (4,34 миллиона), Chery Arrizo 8 (3,36 миллиона), Jetour T2 (3,99 миллиона). Замкнула же топ-10 еще одна модель Geely — Atlas (3,49 миллиона), резюмировали эксперты.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные «Автостата» сообщила о заметном росте спроса россиян на премиальные автомобили. Так, по итогам августа в стране продали в общей сложности 12,7 тысячи подобных транспортных средств, тогда как в июле показатель составил только 11,4 тысячи. Таким образом, рост реализации в месячном выражении составил 1,3 тысячи единиц. По итогам последнего летнего месяца, как уточнили эксперты, на долю премиальных машин пришлось 8,6 процента от всех продаж автомобилей в России.

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