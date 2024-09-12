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11:25, 12 сентября 2024Экономика

Россияне массово отложили ремонт

Больше половины россиян были вынуждены отложить ремонт из-за цен на материалы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне стали массово отказываться от ремонта — более половины опрошенных были вынуждены отложить работы по переустройству жилья на неопределенный срок из-за высоких цен на стройматериалы на фоне инфляции. Такие данные приводят аналитики группы «Ренессанс Страхование» в своем исследовании, пишет РБК.

Около 70 процентов респондентов последний раз проводили ремонт пять лет назад и ранее. При этом все из них отметили, что их жилье нуждается в обновлении. По данным опроса, половина россиян делают ремонтные работы реже, чем раз в пять лет, и только 6 процентов граждан — ежегодно.

Главной причиной откладывания ремонта 69 процентов респондентов назвали слишком дорогие материалы. 42 процента считают рост цен на этот тип товаров значительным. У многих россиян также возникли проблемы из-за дефицита предложения: почти треть (30 процентов) опрошенных периодически не могут найти нужные позиции, а каждый пятый (20 процентов) — часто. В последние два года материалы для черновой отделки в среднем подорожали на 20 процентов, а для чистовой — на 25 процентов, подчеркнули эксперты.

Ранее россиянам раскрыли нюансы получения налогового вычета за ремонт. Выплата в размере 13 процентов полагается за один вид ремонтных работ — отделку — в новостройке. Вычет составляет не более двух миллионов рублей на одного человека и может формироваться из нескольких покупок, уточнили эксперты.

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      Нина Ташевская
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