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15:34, 12 сентября 2024Экономика

Россияне стали переводить меньше денег в одну закавказскую республику

Frank RG: объем переводов из России в Азербайджан упал больше чем вдвое

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За шесть месяцев 2024 года объем денежных переводов физических лиц из России в Азербайджан снизился более чем вдвое — с 608 до 287,1 миллиона долларов. Об этом сообщило Frank RG со ссылкой на Центральный банк закавказской республики.

С учетом этой динамики за полгода объем переводов в Азербайджан из-за границы уменьшился на 36,3 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, и достиг 567,8 миллиона долларов.

По объему денежных переводов в Азербайджан Россия находится на первом месте. Кроме нее, в пятерку лидеров входят: Турция (82,3 миллиона), США (30,5 миллиона), Грузия (17,4 миллиона) ​и Великобритания (16,1 миллиона).

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что нынешние показатели товарооборота РФ и Азербайджана не соответствуют потенциалу возможностей двух государств.

С января по июль 2024 года товарооборот России с Азербайджаном вырос на 5,2 процента и составил 2,573 миллиарда долларов в денежном выражении.

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