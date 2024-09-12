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17:35, 12 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин поссорился с родственниками из-за имущества и устроил стрельбу

В Подмосковье мужчина поссорился с сестрой из-за имущества и убил ее мужа

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Подмосковье мужчина поссорился с родственниками из-за дележа имущества, устроил стрельбу и расправился с мужем сестры. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, утром 12 сентября в частном доме селе Новое Раменского городского округа был обнаружен 62-летний мужчина без признаков жизни. Рядом с ним находилась его жена с касательным ранением головы. Она рассказала, что злоумышленник — ее 48-летний брат Николай Ходыко. Он устроил стрельбу и сбежал.

По предварительным данным, Ходыко открыл огонь в результате семейной ссоры из-за дележа имущества. В прошлом году он судился с потерпевшей из-за земли и жилья, но проиграл. Сейчас мужчина объявлен в розыск. Есть информация о том, что он вооружен.

Ранее сообщалось, что в новосибирском автосалоне менеджер поссорился с недовольным покупателем и прострел ему ногу.

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      Анна Габай
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