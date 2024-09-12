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11:33, 12 сентября 2024Россия

Российская школьница решила сделать экстремальное фото и выпала из окна пятого этажа

В Москве школьница решила сделать экстремальное фото и выпала из окна

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российская школьница решила сделать экстремальное фото и выпала из окна пятого этажа. Инцидент произошел в Москве, пишет Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, в два часа ночи подросток решила сделать необычное фото и высунулась из окна, не удержалась и сорвалась вниз, спасти ее не удалось.

Baza утверждает, что в этот момент родителей дома не было, в квартире находилась только ее сестра, которая спала.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Как пишет канал, следствие рассматривало несколько версий произошедшего, и сейчас склоняется к тому, что школьница выпала случайно. Уточняется, что девочка росла в полной и благополучной семье.

Ранее в Красноярском крае женщина приревновала мужа, полезла к нему через окно и сорвалась, спасти ее также не удалось.

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      Елена Торубарова
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