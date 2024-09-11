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17:26, 11 сентября 2024Россия

Россиянка приревновала мужа, полезла к нему через окно и сорвалась

Жительница Красноярского края полезла к мужу через окно из ревности и сорвалась

Жительница Красноярского края приревновала мужа, полезла к нему через окно и сорвалась. Об этом пишет телеканал «360» в своем Telegram-канале.

По данным издания, россиянка из ревности выследила мужа на чужой квартире, и чтобы доказать факт измены решила забраться в жилье через окно на втором этаже.

Инцидент попал на видео. На опубликованных VSE42.RU кадрах видно, как женщина одной ногой стоит на отливе, а второй — на торчащей из фасада дома арматуре. Окно было открыто, и женщине удалось заглянуть в квартиру. Однако спустя несколько секунд она сорвалась.

Когда приехала скорая, пострадавшая была без сознания. Женщину увезли в больницу, но спасти ее не удалось. Как утверждает издание, у нее остались двое детей.

Ранее в Красноярском крае 12-летний кадет выпал из окна пятого этажа, находясь в гостях у подруги. Подросток рассказал, что попросил подругу принести ему попить, а когда отпил глоток из стакана, оказалось, что внутри была не вода, а самогон, он вышел подышать, на балкон, наклонился в окно и выпал.

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      Елена Торубарова
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