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11:29, 12 сентября 2024Силовые структуры

Российский военный дважды отказался ехать в зону СВО и был осужден

На Сахалине суд приговорил военного к 4,5 года за повторный отказ ехать на СВО

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима военного за повторный отказ ехать в зону конфликта между Россией и Украиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 332 УК РФ («Неисполнение приказа»). Ранее он уже отказывался отправляться в зону спецоперации (СВО) и был осужден условно. 21 июня подсудимый снова получил приказ командира об отправке на СВО, но опять отказался принимать участие в боевых действиях

Ранее Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил военнослужащего к двум с половиной годам колонии общего режима за отказ ехать на СВО.

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