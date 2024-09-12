Ржавый прут пронзил пожилую женщину через прямую кишку

В Индии из 65-летней женщины вытащили 61-сантиметровый железный прут

В Индии пожилая женщина упала на 61-сантиметровый железный прут из-за буйной коровы и выжила. Об этом пишет Daily Mail.

По словам 65-летней женщины, она вывела корову на пастбище, когда шел дождь и было уже темно. Животное шло на веревке, привязанной к запястью женщины, как вдруг заволновалось и силой потянуло хозяйку за собой. Та не смогла ей сопротивляться, поскользнулась на грязи и упала спиной на ржавый шест, торчавший из земли.

Прут пронзил женщину через прямую кишку, но не задел органы и стенки кровеносных сосудов. Пострадавшую доставили в больницу, где она пережила двухчасовую операцию, в результате которой из нее смогли вытащить шест.

Отмечается, что женщине сделали прививку от столбняка и выписали антибиотики из-за угрозы распространения в ее организме инфекции: вонзившийся в нее прут был покрыт не только ржавчиной, но и грязью, и коровьим навозом. Через десять дней пациентка смогла вернуться домой.

Ранее сообщалось, что мужчина, пронзенный прутом насквозь от паха до груди, выжил в бразильском городе Куритиба. 57-летний бразилец поскользнулся на строительных лесах и вертикально упал на железный прут с пятиметровой высоты.