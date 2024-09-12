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12:13, 12 сентября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело после пожара в бывшем спорткомплексе Петербурга

После пожара в бывшем спорткомплексе «Спорт Палас» в Петербурге возбудили дело

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге российские следователи возбудили уголовное дело после пожара в бывшем спорткомплексе «Спорт Палас». Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, дело возбуждено по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога. При этом причина возгорания до сих пор не установлена.

Пожар в здании на Крестовском острове произошел 10 сентября. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. С огнем боролись 60 специалистов и 16 единиц техники МЧС России. Утром 11 сентября в МЧС сообщили, что открытое горение полностью ликвидировано.

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      Владимир Седов
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