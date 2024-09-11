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07:30, 11 сентября 2024Россия

Мощный пожар в бывшем спорткомплексе Петербурга ликвидировали

МЧС: открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировано

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге ликвидировали. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Вечером во вторник, 10 сентября, пожар локализовали площади 800 квадратных метров.

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар», — отчитались в МЧС.

Пожар на Крестовском острове в Петербурге начался 10 сентября. С огнем боролись 60 специалистов и 16 единиц техники МЧС России. На опубликованных в сети кадрах видны огромные языки пламени на крыше комплекса. От огня вверх поднимаются черные клубы дыма.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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