Мощный пожар в бывшем спорткомплексе Петербурга ликвидировали

МЧС: открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировано

Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге ликвидировали. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Вечером во вторник, 10 сентября, пожар локализовали площади 800 квадратных метров.

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар», — отчитались в МЧС.

Пожар на Крестовском острове в Петербурге начался 10 сентября. С огнем боролись 60 специалистов и 16 единиц техники МЧС России. На опубликованных в сети кадрах видны огромные языки пламени на крыше комплекса. От огня вверх поднимаются черные клубы дыма.