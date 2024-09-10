МЧС: в Петербурге загорелось здание бывшего спорткомплекса

В Санкт-Петербурге загорелось здание бывшего спорткомплекса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Горит кровля здания, пожар распространился на площади 800 квадратных метров. С огнем борются 60 специалистов и 16 единиц техники МЧС России.

Сведений о пострадавших не поступало.

В декабре 2023 года в подмосковной Барвихе загорелся частный спортивный комплекс, который принадлежал бизнесмену Михаилу Ходорковскому (внесен в реестр иноагентов). Возгорание произошло в поселке Яблоневый Сад. Загорелась кровля спорткомплекса. Площадь пожара достигла 170 квадратных метров.