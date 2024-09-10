Пожар в спорткомплексе в Петербурге локализовали

МЧС: пожар в спорткомплексе на Крестовском острове локализовали на 800 кв. м

В Санкт-Петербурге пожарные локализовали пожар спорткомплекса Sport Palace на 800 квадратных метрах. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Сообщалось, что всего на месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.

Видео пожара на Крестовском острове было опубликовано в сети. На кадрах видно огромные языки пламени на крыше комплекса. От огня вверх поднимаются черные клубы дыма. Снятое с другого ракурса видео показывает, как прибывшие пожарные тушат разгоревшийся пожар.

Ранее в трехэтажном дворце княгини Ольги Палей в Пушкине под Санкт-Петербургом произошел пожар. По данным ведомства, площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров.