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21:21, 10 сентября 2024Россия

Пожар в спорткомплексе в Петербурге локализовали

МЧС: пожар в спорткомплексе на Крестовском острове локализовали на 800 кв. м

Кадр: МЧС России / Telegram

В Санкт-Петербурге пожарные локализовали пожар спорткомплекса Sport Palace на 800 квадратных метрах. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Сообщалось, что всего на месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.

Видео пожара на Крестовском острове было опубликовано в сети. На кадрах видно огромные языки пламени на крыше комплекса. От огня вверх поднимаются черные клубы дыма. Снятое с другого ракурса видео показывает, как прибывшие пожарные тушат разгоревшийся пожар.

Ранее в трехэтажном дворце княгини Ольги Палей в Пушкине под Санкт-Петербургом произошел пожар. По данным ведомства, площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров.

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      Марина Совина
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