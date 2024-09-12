Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:10, 12 сентября 2024Силовые структуры

Следствие узнало о службе в ВСУ обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной

ТАСС: Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве журналистки Дугиной, служила в ВСУ

Фото: РИА Новости / ФСБ РФ

Гражданка Украины Наталья Вовк (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В оказавшихся в распоряжении агентства документах говорится, что Вовк «имеет необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в ВСУ». Ей заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Вовк заочно арестована, она находится в международном розыске.

20 августа 2022 года в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина. В ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк, которая скрылась в Эстонии. 25 апреля 2023 года в розыск объявили участника украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Богдана Цыганенко, который, по данным силовиков, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Российские гиперзвуковые ракеты помогут». Медведев предрек Великобритании уход под воду

      Основатель Pink Floyd обратился к украинцам

      Внучка Маслякова раскритиковала журналистов на кладбище

      Основатель Pink Floyd заявил о готовности выступить в России

      Пентагон выделил Raytheon более миллиарда долларов на ракеты

      Ведомые дроны ВВС США получат ракеты «воздух-воздух»

      Правительство переведет работу над законопроектами в онлайн

      Бон Джови во время съемок клипа отговорил женщину от самоубийства

      Звезда сериала «Сплетница» пришла на красную дорожку с заклеенной скотчем грудью

      В США нашли тревожную для Украины деталь выступления Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше