Следствие узнало о службе в ВСУ обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной

ТАСС: Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве журналистки Дугиной, служила в ВСУ

Гражданка Украины Наталья Вовк (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В оказавшихся в распоряжении агентства документах говорится, что Вовк «имеет необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в ВСУ». Ей заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Вовк заочно арестована, она находится в международном розыске.

20 августа 2022 года в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина. В ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк, которая скрылась в Эстонии. 25 апреля 2023 года в розыск объявили участника украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Богдана Цыганенко, который, по данным силовиков, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами.