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18:01, 12 сентября 2024Силовые структуры

Специалист энергохолдинга попытался сбежать после взятки сотруднику ФСБ

В Ростовской области сотрудник холдинга попался на попытке дать взятку ФСБ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростовской области задержали представителя внутренней безопасности крупного энергохолдинга, попытавшегося дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом в четверг, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении службы.

По данным силовиков, безопасник был задержан с поличным в рамках оперативного эксперимента. Он предложил 20 миллионов рублей сотруднику ФСБ, чтобы тот прекратил проверку предприятия, поставляющего оборудование на нужды специальной военной операции (СВО). На встречу мужчина принес первый транш предложенной суммы в 10 миллионов рублей. Когда сотрудники ФСБ хотели его задержать, сотрудник энергохолдинга попытался сбежать, но был настигнут и закован в наручники.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, а в отношении неустановленных лиц из числа руководства предприятия, проверку которого пытались прекратить, — по статье о даче взятки.

6 сентября сообщалось, что под суд пойдет российский врач, проводивший за деньги операции, включенные в программу ОМС.

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      Владимир Седов
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